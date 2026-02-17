Wilman Zanetti muore a 18 anni dopo uno schianto in moto a Como: sì alla donazione degli organi come voluto da lui

Wilman Zanetti è morto dopo sei giorni di ricovero in ospedale, giunto in condizioni gravi, a seguito di un incidente in moto contro un tir a Como. La famiglia donerà gli organi, come lui stesso aveva deciso appena compiuti 18 anni.

Wilman Zanetti

Wilman Zanetti, 18 anni, originario di Como, è morto ieri – lunedì 16 febbraio – dopo sei giorni di ricovero in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna di Como a seguito di un violento incidente che lo aveva coinvolto. Si trovava in sella alla sua moto quando si scontrò – martedì pomeriggio scorso, 10 febbraio – contro un tir in fase di manovra, in via Cristoforo Colombo, in località Lazzago, a Como. La sua famiglia, sconvolta nel dolore e rifugiatasi nella speranza, ha acconsentito all'espianto degli organi, assecondando la volontà di Wilman che appena compiuti 18 anni aveva si era espresso – in segreto – a favore della donazione degli organi. Come si apprende infatti dalle parole della famiglia condivise insieme a una raccolta fondi partita in memoria di Wilman: "Senza dirlo a nessuno, ha scelto di essere donatore. Un atto silenzioso, ma immenso, che oggi continua a dare vita e speranza ad altri. Un gesto che racconta più di qualsiasi parola quanto fosse grande il suo cuore"

Chi era Wilman Zanetti

Wilman Zanetti – terzo di tre figli – aveva 18 anni, risiedeva a Como con la sua famiglia e studiava all'Itis "Magistri Comacini". Era appassionato di motociclismo, come suo fratello maggiore, e usciva in sella alla sua moto tutte le volte che poteva. Chi lo conosceva bene lo descrive come un ragazzo "pieno di vita e sogni, valori e amore per gli altri. Era un ragazzo responsabile, attento, con un grande senso del dovere e una sensibilità rara". Amava prendersi cura della sua cagnolina, Aurora, portandola a a spasso molto spesso. "Era un ragazzo solare, sempre sorridente, capace di portare luce anche nelle giornate più difficili".

L'incidente

Sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine le cause che hanno portato al violento scontro tra la moto guidata da Wilman Zanetti e un tir, con targa estera, in fase in manovra in via Cristoforo Colombo, in località Lazzago, a Como.

L’impatto è stato particolarmente violento e il ragazzo è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118: automedica e ambulanze inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Presenti anche le forze dell’ordine per tutti gli accertamenti.

Il giovane riportò sia un grave trauma cranico e sia un trauma a una gamba. Venne trasportato infatti d'urgenza all’ospedale Sant’Anna di Como. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e nonostante tutti i tentativi dei medici di rianimarlo, Wilman si è aggravato e deceduto dopo sei giorni di ricovero.