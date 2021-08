Incidente sul lavoro nel Mantovano, grave un operaio 36enne schiacciato da dei carichi sospesi Questa mattina nel Mantovano un operaio edile di 36 anni è rimasto schiacciato da dei manufatti in ferro. Inizialmente è stato aiutato dai colleghi che hanno però chiamato subito i soccorsi. Le condizioni gravi dell’uomo hanno reso necessario il trasporto in elisoccorso all’ospedale di Parma. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

A cura di Simona Buscaglia

Grave incidente sul lavoro oggi ad Asola, in via Brescia 1, nel Mantovano. Poco dopo le sette di questa mattina, durante dei lavori nel cortile di una scuola elementare, un operaio di un cantiere edile di 36 anni è rimasto schiacciato da dei carichi sospesi che gli sono piombati addosso. Secondo quanto riportato dall'Areu (azienda regionale emergenza urgenza) sarebbero stati alcuni manufatti in ferro ad averlo schiacciato con violenza a terra.

L'uomo è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Parma

In un primo momento l'uomo è stato soccorso sul posto dai colleghi di lavoro ma le sue condizioni sono sembrate subito gravi. Sono stati loro per primi a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 con un'automedica, ma in seguito al grave trauma cranico e toracico riportato a causa dell'incidente, per il 36enne è stato necessario il trasporto in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Parma. Le condizioni dell'operaio sono al momento gravi. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti, oltre al personale sanitario del 118, anche i carabinieri.

Ennesimo incidente sul lavoro in Lombardia

Si tratta dell'ennesimo grave incidente sul lavoro in Lombardia. Solo dieci giorni fa un operaio di 59 anni è stato trasportato in codice giallo in ospedale dopo essere precipitato per oltre tre metri mentre era al lavoro in un’azienda di Pieve Emanuele, alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni l’uomo era caduto davanti ai colleghi che avevano dato l’allarme. Dall’impatto con il pavimento l'operaio aveva riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti i sanitari e i carabinieri.