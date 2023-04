Incidente sul lavoro all’Esselunga: muore un uomo di 48 anni L’incidente è avvenuto nel polo logistico di Esselunga a Pioltello (Milano): vittima un operaio di 48 anni, morto sul colpo per i molteplici traumi riportati.

Foto di repertorio

È avvenuto intorno alle 9 di oggi, venerdì 28 aprile, in via Giambologna 1 a Pioltello, nella frazione di Limito (Milano). Un uomo di 48 anni, per cause ancora da accertare, è morto dopo un incidente sul lavoro nella sede di Esselunga dove hanno sede gli uffici amministrativi e il deposito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti il 118, con ambulanza e automedica, e la polizia locale di Pioltello. I soccorritori però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, avvenuto per via dei molteplici traumi da schiacciamento riportati. Sul fatto indagano i Carabinieri di Pioltello.

(Articolo in aggiornamento)