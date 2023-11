Incidente stradale in viale Forlanini a Milano, morti due ragazzi: uno dei conducenti era ubriaco Il ragazzo di 25 anni che si trovava alla guida dell’auto che ha causato il primo incidente in viale Forlanini a Milano, dove sono morti i due giovani di 26 e 24 anni, era positivo all’alcol test.

A cura di Ilaria Quattrone

Nell'incidente stradale di viale Forlanini a Milano, dove sono morti Luigi Giallonardi e Benny Pagano, uno dei conducenti delle automobili coinvolte era ubriaco.

Si tratterebbe dell'uomo che si trovava alla guida Volkswagen Golf che, poco dopo le 5 del mattino, ha investito il veicolo sulla quale viaggiava una famiglia: mamma, papà e bambina di 9 anni. Le due automobili sono poi state travolte dal mezzo sulla quale viaggiavano Giallonardi e Pagano.

Una delle auto coinvolte nell’incidente di viale Forlanini (foto da vigili del fuoco)

Incidente in viale Forlanini, Giallonardi e Pagano stavano rientrando a casa

I due stavano rientrando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca per festeggiare la notte di Halloween. Alla guida dell'auto, c'era il 26enne Giallonardi che viaggiava a velocità sostenuta. Sul lato passeggero, invece, c'era il 24enne Pagano. Con loro, c'erano altri quattro amici. Giallonardi è morto sul colpo: troppo gravi le ferite riportate.

I medici e i paramedici del 118, inviati sul posto dall'Agenzia emergenza urgenza della Lombardia (Areu), ha portato in codice rosso Pagano: è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele, ma è morto un'ora dopo il suo arrivo. In totale ci sarebbero nove feriti: nessuno di loro è in gravi condizioni. Due loro sono stati portati all'ospedale Niguarda e al Policlinico.

Il 25enne era positivo all'alcol test

Dai primi accertamenti delle forze dell'ordine, è stato possibile scoprire che il 25enne che ha causato il primo incidente era senza patente. Sottoposto all'alcoltest, è risultato positivo. Gli investigatori hanno svolto tutti i rilievi del caso e adesso sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e soprattutto accertare eventuali responsabilità.