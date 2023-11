Due ragazzi sono morti in viale Forlanini dopo la festa di Halloween: la dinamica dell’incidente Un 26enne e un 24enne sono deceduti dopo essersi schiantati con l’auto lungo viale Forlanini alle 5 dell’1 novembre. Stavano rientrando da una festa di Halloween insieme a 4 amici quando hanno travolto due auto già ferme a causa di un tamponamento.

A cura di Enrico Spaccini

Una delle auto coinvolte nell’incidente di viale Forlanini (foto da vigili del fuoco)

Due ragazzi sono deceduti questa mattina in seguito a un incidente avvenuto poco dopo le 5 in viale Forlanini, la strada che da Milano porta all'aeroporto di Linate alla periferia est della città. Uno aveva 26 anni ed era alla guida di una Peugeot che si è scontrata con due auto già ferme lungo la carreggiata a causa di un tamponamento. Lui è morto all'impatto, mentre il 24enne che era al suo fianco è deceduto una volta arrivato in ospedale. Altre nove persone sono rimaste ferite.

La dinamica dell'incidente

La ricostruzione delle cause e della dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma pare già essersi delineato un quadro abbastanza preciso. Il primo schianto è avvenuto pochi minuti dopo le 5 della mattina dell'1 novembre. Una Volkswagen Golf guidata da un 25enne avrebbe tamponato un'Opel Zafira nella quale viaggiava una famiglia composta da un uomo e una donna di 48 anni e una bimba di 8.

Il ragazzo, residente nell'hinterland e con alcuni precedenti, tra i quali la guida senza patente, sarebbe poi risultato positivo all'alcol test. Dopo il tamponamento, la famiglia a bordo dell'Opel ha abbandonato l'abitacolo per mettersi al sicuro a bordo strada.

Pochi minuti dopo sarebbe sopraggiunta una Peugeot a grande velocità. Il 26enne alla guida non avrebbe fatto in tempo a frenare finendo per schiantarsi contro le auto ferme in strada e ormai vuote.

Le condizioni dei feriti

Il conducente della Peugeot è morto sul colpo, mentre il 24enne che si trovava accanto a lui è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Raffaele. Poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso, però, è deceduto. A bordo nella stessa auto c'erano altri quattro amici, tutti d'età compresa tra i 18 e i 20 anni e di ritorno da una festa di Halloween. All'arrivo dei soccorsi erano seduti a bordo strada ancora truccati.

In tutto i feriti sarebbero nove tra cui, appunto, la bambina di 8 anni. Di questi, due avrebbero riportato gravi conseguenze e sono stati trasportati d'urgenza al Policlinico e al Niguarda.