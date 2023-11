Scontro tra due auto, una terza arriva e le tampona: due morti e tre feriti gravi all’alba a Milano L’incidente si è verificato poco dopo le 5 di oggi, mercoledì 1 novembre, in viale Forlanini: una delle due vittime sarebbe un ragazzo di 20 anni.

Grave incidente all'alba di oggi, mercoledì 1 novembre, a Milano: il bilancio è drammatico, sono infatti due le persone che hanno perso la vita nello scontro, che si è verificato poco dopo le 5 in viale Forlanini. Le generalità delle vittime non sono ancora state rese note: si tratterebbe di un giovane di 20 anni, deceduto sul colpo, è di un'altra persona che sarebbe morta durante il trasporto in ospedale. Nello scontro sono rimaste coinvolte circa dieci persone, tre delle quali sono rimaste ferite gravemente e trasportate in codice giallo in vari ospedali del capoluogo lombardo.

Incerta anche la dinamica dell'incidente: da una prima ricostruzione di quanto accaduto, due automobili si sarebbero scontrate nella carreggiata in direzione aeroporto; mentre i due veicoli, dopo l'impatto, erano fermi, sarebbe sopraggiunta una terza automobile che ha tamponato le altre. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, sopraggiunti sul posto con diverse ambulanze e automediche, nonché gli agenti della Polizia Locale meneghina, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidete, che come detto risulta ancora poco chiara.

L'incidente ha provocato anche disagi alla circolazione automobilistica, dal momento che per consentire l'arrivo dei soccorsi e i rilievi, la corsia di viale Forlanini in cui si è verificato lo scontro è stata chiusa.