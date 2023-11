Incidente in viale Forlanini, indagato per omicidio stradale l’autista ubriaco e senza patente È indagato per omicidio stradale il 38enne (risultato positivo all’alcoltest e senza patente) che avrebbe causato il primo dei due tamponamenti avvenuti la notte di Halloween a Milano: nello schianto hanno perso la vita due giovani di 26 e 24 anni.

Una delle auto coinvolte nell’incidente di viale Forlanini (foto da vigili del fuoco)

C'è un indagato per il maxi incidente della notte di Halloween a Milano. È il 38enne alla guida della Golf che avrebbe causato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini, in cui hanno perso la vita due giovani di 26 e 24 anni: il pm di turno Luca Gaglio ha sequestrato le telecamere lungo il viale e le auto coinvolte nell'incidente, e dovrà presto disporre l'autopsia.

L'autista della Golf indagato per omicidio stradale

L'accusa, per l'autista 38enne, è quella di omicidio stradale. L'uomo, poi risultato positivo all'alcoltest e senza patente, all'alba di mercoledì 1 novembre ha tamponato a grande velocità una Opel sulla quale viaggiava una famiglia con una bimba di 8 anni (rimasta miracolosamente illesa). L'auto con a bordo i sei giovani, che stavano rientrando da una festa di Halloween in una discoteca di via Corelli, è arrivata subito dopo sempre a grande velocità, travolgendo le vetture precedentemente coinvolte nell'incidente. Nel secondo schianto hanno perso la vita Luigi "Gigi" Giallonardi, 26enne originario di Teramo, e Bennardo "Benny" Pagano di 24 anni, entrambi residenti a Milano.

La dinamica dell'incidente in viale Forlanini a Milano

La ricostruzione della dinamica, al momento, è ancora al vaglio delle autorità competenti. Secondo quanto emerso finora, il primo schianto sarebbe avvenuto pochi minuti dopo le 5 della mattina dell'1 novembre: la Volkswagen Golf guidata dal 38enne avrebbe tamponato un'Opel Zafira nella quale viaggiava una famiglia composta da un uomo e una donna di 48 anni e una bimba di 8.

Il ragazzo, residente nell'hinterland e con alcuni precedenti (tra i quali la guida senza patente) sarebbe poi risultato positivo all'alcol test. Dopo il tamponamento, la famiglia a bordo dell'Opel ha abbandonato l'abitacolo per mettersi al sicuro a bordo strada.

Pochi minuti dopo sarebbe sopraggiunta una Peugeot a grande velocità. Il 26enne alla guida, Gigi Giallonardi, non avrebbe fatto in tempo a frenare,finendo per schiantarsi contro le auto ferme in strada e ormai vuote.