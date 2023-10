Autobus Atm travolge un pedone in viale Forlanini a Milano: morto un 48enne Un autobus Atm ha travolto e ucciso un 48enne in viale Forlanini a Milano. L’incidente è avvenuto questa mattina, domenica 8 ottobre, e la dinamica è al vaglio della polizia locale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un 48enne è stato travolto e ucciso da un autobus Atm in viale Forlanini a Milano, all'angolo con via Bellosio. L'incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di oggi, domenica 8 ottobre, mentre l'uomo stava passeggiando in zona.

I sanitari arrivati con le ambulanze del 118 e un'automedica non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 48enne. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale. A loro è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente.

Articolo in aggiornamento