Chi era Fabio Ruffo, travolto e ucciso da un bus in viale Forlanini mentre attraversava sulle strisce pedonali Fabio Ruffo è stato travolto questa mattina, 8 ottobre, da un autobus mentre attraversava la strada in viale Forlanini. Il 48enne si trovava sulle strisce pedonali insieme al suo cane.

A cura di Enrico Spaccini

Fabio Ruffo (foto da Facebook)

Si chiamava Fabio Ruffo, il 48enne travolto e ucciso da un autobus Atm questa mattina, domenica 8 ottobre, in viale Forlanini a Milano. Stando a una prima ricostruzione fornita dagli investigatori, pare che stesse attraversando sulle strisce pedonali all'angolo con via Bellosio quando il bus lo ha investito. Pare che il conducente avesse la visuale ostruita da un altro mezzo e che non si sia accorto del 48enne nonostante la bassa velocità con la quale stava procedendo.

Ruffo stava attraversando insieme al suo cane

Ruffo era sposato e aveva figli. Questa mattina, intorno alle 9:30, stava tornando a casa in via Barigozzi dopo essere passato a salutare la madre che vive in zona. Era in compagnia del suo cane, un Bull Terrier, quando l'autobus lo ha colpito.

Fabio Ruffo, il 48enne investito e ucciso da un autobus Atm in viale Forlanini (foto da Facebook)

Il 48enne era conosciuto in zona, soprattutto tra gli altri padroni di cani conosciuti durante le passeggiate con il suo Terrier. Anche Atm ha voluto esprimere "vicinanza" alla famiglia di Ruffo, garantendole "tutto il supporto necessario".

Leggi anche Bambino di 7 anni investito sulle strisce pedonali mentre va a scuola, ricoverato in ospedale

La dinamica dell'incidente

Secondo una prima ricostruzione, pare che Ruffo si trovasse al centro delle strisce pedonali all'incrocio tra viale Forlanini e via Bellosio. I rilievi sembrano mostrare come l'autobus, della linea 175, abbia allargato la propria traiettoria di svolta probabilmente a causa di un'auto ferma a bordo strada.

Il mezzo Atm stava procedendo a bassa velocità, ma il conducente non si sarebbe accorto della presenza di Ruffo in mezzo alla carreggiata. L'impatto si è rivelato fatale e il 50enne alla guida dell'autobus è stato trasportato in ospedale perché sotto shock per quanto accaduto.