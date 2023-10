Bambino di 9 anni investito da un’auto in sorpasso mentre attraversa sulle strisce pedonali Un bambino di 9 anni, mentre attraversava la strada all’altezza di Sarezzo (Brescia), è stato investito da un’auto in sorpasso. Un’altra macchina si era fermata per farlo passare sulle strisce pedonali.

È stato travolto mentre attraversava sulle strisce pedonali, sorpreso da un'automobile sulla corsia di sorpasso. Un bambino di 9 anni, mentre percorreva la Provinciale 345 all'altezza di Sarezzo (Brescia), è stato investito oggi e portato d'urgenza al Pronto soccorso pediatrico del Civile di Brescia. Il fatto è avvenuto intorno alle 8.30 di questa mattina, davanti agli occhi dei tantissimi passanti e pendolari diretti al lavoro.

Sul luogo dell’incidente, oltre all'ambulanza del 118, è intervenuta una pattuglia dell’aggregazione di polizia locale della Valtrompia per occuparsi dei rilievi di rito, della gestione della viabilità e della ricostruzione della dinamica. Per il momento, a quanto pare, il bimbo si sarebbe già trovato sulle strisce pedonali: una macchina si era fermata per farlo attraversare. Sarebbe stata un'altra vettura, che sopraggiungeva da sinistra per sorpassare l'automobile ferma, a travolgere il piccolo di 9 anni.

Il bambino colpito dall'automobile in corsia di sorpasso, fortunatamente, non ha riportato traumi importanti durante l'impatto. Al momento si trova ancora ricoverato in ospedale a Brescia, dopo essere entrato in codice giallo.