Investita da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali, morta una donna nel Milanese Una donna di 68 anni è morta a Vermezzo con Zelo, nel Milanese, investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei volontari del 118.

Una donna di 68 anni è morta nelle prime ore di venerdì 22 settembre dopo essere stata investita da un'auto a Vermezzo con Zelo, comune della provincia di Milano. È l'ennesimo incidente mortale che vede coinvolto un pedone nel Milanese.

Travolta da un'auto mentre attraversava la strada

L'incidente è avvenuto alle 6.47 in via Piave, nei pressi della strada provinciale 30, Binasco-Vermezzo. Da quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stata centrata da una vettura in transito. Il conducente del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso alla donna e allertare il Numero unico di emergenza.

Sul posto sono intervenuti i volontari del 118 dell'Ata Soccorso di Zelo con un'ambulanza e un'automedica, ma i soccorsi sono stati vani: la 68enne è morta sul colpo. I Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso sono presenti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo una prima ipotesi formulata dagli inquirenti, la donna avrebbe attraversato di corsa la strada, forse per prendere un autobus, senza dare il tempo all'automobilista di accorgersi di lei.

A Milano sono morti otto pedoni dall'inizio dell'anno

Questo incidente mortale si aggiunge alla lunga lista di pedoni che hanno perso la vita nel Milanese dall'1 gennaio. Solo nella città di Milano sono otto le persone morte mentre camminavano per strada. L'ultima vittima in ordine di tempo è stata Antonia Pansini, la donna di 75 anni travolta e uccisa da un camion comparatore dell'Amsa, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città.