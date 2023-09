Donna travolta da un camion dell’Amsa a Milano: morta dopo il ricovero in ospedale È morta poco dopo l’arrivo in ospedale la donna investita da un camion dell’Amsa a Milano. L’incidente è avvenuta in zona via Padova e la Polizia Locale sta effettuando i rilievi per ricostruirne la dinamica.

A cura di Fabio Pellaco

Il luogo dell’incidente

Una donna di 75 anni è stata investita nella mattinata di lunedì 18 settembre da un camion comparatore di Amsa, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nel capoluogo lombardo. La donna è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Raffaele, dove poco dopo è deceduta.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 11 nei pressi di via Trasimeno 8, nei pressi di via Padova. La 75enne è stata soccorsa dai volontari del 118 quando era già in arresto cardiocircolatorio. Nell'impatto con il camion avrebbe riportato diversi traumi e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. La donna è comunque stata trasferita in pronto soccorso per un disperato tentativo di salvarle la vita. Purtroppo, però, poco dopo essere arrivata al San Raffaele è deceduta.

È invece rimasto illeso il conducente del mezzo pesante. Intanto sul posto sono intervenuto gli agenti della Polizia Locale di Milano che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e valutare eventuali responsabilità. Secondo le prime ricostruzioni, la donna sarebbe stata agganciata dalla parte posteriore del camion all'incrocio tra via Trasimeno e via San Mamete e trascinata sull'asfalto per circa 80 metri.

Articolo in aggiornamento