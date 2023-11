Uomo travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: soccorso in codice rosso Un uomo di 55 anni è stato trasportato in codice rosso in ospedale dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 55 anni è stato investito mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali a Desenzano, in provincia di Brescia. Le sue condizioni sono gravissime. Stando alle prime informazioni tutto è accaduto nella mattinata di oggi 8 novembre verso le 10 in viale Marconi. Qui una Peugeot bianca, che viaggiava diretta verso Sirmione, ha travolto il 55enne proprio mentre stava attraversando la strada. Ancora da capire le cause dell'incidente, forse l'automobilista è stato abbagliato dal sole. Subito si è fermato e ha chiamato i soccorsi.

In pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica. Data la gravità dell'incidente i medici sul luogo dell'impatto sono arrivati anche con l'elicottero. Immediatamente poi il trasporto in ospedale Civile in codice rosso. Sull'accaduto sta indagando la polizia stradale.