Automobilista di 21 anni travolge un 18enne mentre attraversa sulle strisce pedonali: è gravissimo A Robbiate (Lecco) un 21enne ha travolto con l’auto un 18enne mentre attraversava sulle strisce pedonali. All’arrivo dei soccorsi nel tardo pomeriggio del 7 novembre il ragazzo era in condizioni critiche.

Un 18enne è stato investito nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 novembre, lungo la strada provinciale 54 a Robbiate (in provincia di Lecco). Il ragazzo è stato centrato da un'auto guidata da un 21enne mentre attraversava sulle strisce pedonali. All'arrivo dei soccorsi, il 18enne era in condizioni critiche e in stato di incoscienza. Al momento si trova ricoverato all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La prima ricostruzione della dinamica dell'incidente

I carabinieri intervenuti sul luogo dell'incidente sono ancora al lavoro per chiarire la dinamica e le cause dell'incidente. Da una prima ricostruzione, pare che lo schianto sia avvenuto intorno alle 19:30 del 7 novembre. Un ragazzo di 18 anni di Robbiate stava attraversando via Mario Greppi, a poca distanza dall'incrocio con via Sant'Elena, quando è stato travolto da un'auto.

Alla guida della vettura, una Peugeot, c'era un 21enne di Imbersago che si stava dirigendo verso Merate. Il pedone è stato investito mentre si trovava sulle strisce pedonali in un tratto di strada che sarebbe scarsamente illuminato.

Le condizioni del 18enne

Le condizioni del 18enne sono apparse subito critiche. L'Agenzia regionale emergenza urgenza, ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto in codice rosso il personale sanitario della Croce Bianca di Merate, un'automedica e l'elisoccorso fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII.

All'arrivo dei sanitari, il ragazzo non era cosciente. Una volta rianimato e stabilizzato, è stato trasportato al vicino ospedale San Leopoldo Mandic di Merate e poi è stato trasferito a Bergamo dove è ancora ricoverato in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, potrebbe aver riportato un trauma cranico e fratture agli arti inferiori.