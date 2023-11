Attraversa sulle strisce pedonali in centro a Milano e viene investita: grave una donna Una donna di 69 anni è stata investita oggi pomeriggio, 6 novembre. Secondo quanto ricostruito, stava attraversando sulle strisce pedonali in zona Moscova a Milano. È stata trasportata al San Carlo in codice rosso e le sue condizioni sarebbero gravi.

A cura di Enrico Spaccini

Una 69enne è stata investita questo pomeriggio, lunedì 6 novembre, mentre attraversava sulle strisce pedonali. L'incidente, che ha visto coinvolto un furgone, è avvenuto pochi minuti dopo le 17 all'angolo tra via Cernaia e via Montebello in zona Moscova a Milano. Come riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo e le sue condizioni sarebbero gravi.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia locale che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi. L'allarme è scattato alle 17:03 e la centrale operativa di Areu ha inviato un'ambulanza e un'automedica. Secondo quanto è stato possibile ricostruire finora, pare che la 69enne stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita.

A colpire la donna sarebbe stato un furgone Ford Transit. Il mezzo arrivava da via San Marco e stava percorrendo via Montebello dirigendosi verso Porta Nuova. Il conducente avrebbe centrato la 69enne quando la donna aveva ormai iniziato ad attraversare all'altezza di via Cernaia.