Incidente stradale a Monza, bambino di 11 anni investito da un’automobile: è morto Incidente stradale a Monza dove un bambino di undici anni è stato investito da un’automobile guidata da una donna di 51 anni. La dinamica è ancora incerta.

Incidente stradale a Monza: un bambino di 11 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 aprile, dopo essere stato investito da un'automobile. L'incidente si è verificato in via Buonarroti. Il piccolo è morto sul colpo: nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118 per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Il piccolo avrebbe attraversato la strada all'improvviso

Sono ancora poche le informazioni sull'incidente. Quel che è certo è che è avvenuto intorno alle 16.30 al civico 189 di via Buonarroti: una donna di cinquant'anni, originaria di Brugherio, si trovava alla guida di una Mini Countryman grigia quando ha investito il piccolo. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera, sembrerebbe che il bimbo abbia attraversato la strada all'improvviso e che la donna non sia riuscita a evitarlo. L'ipotesi però è ancora da confermare.

Il bambino è morto subito dopo l'incidente

La centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), una volta ricevuto l'allarme, ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Purtroppo però non è stato possibile salvare l'undicenne: gli operatori sanitari non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Troppo gravi le ferite riportate. Oltre ai medici, c'erano anche i carabinieri e la polizia locale che hanno svolto i rilievi e stanno ricostruendo la dinamica. Sul caso è stata informata anche la sostituta procuratrice Emma Gambardella che era il magistrato di turno.

Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più chiaro dell'intera vicenda.