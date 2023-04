Bambino di 11 anni investito e ucciso a Monza: cosa è successo È morto ieri pomeriggio C.W.T., 11enne di origini cinesi che viveva a Monza con la famiglia, dopo l’impatto con una Mini Countryman alla periferia della città. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino si sarebbe fatto strada tra i veicoli incolonnati per il traffico.

Investito e ucciso mentre attraversava la strada. Così ieri nel tardo pomeriggio (intorno alle 19.30) è morto C.W.T., 11enne di origini cinesi che viveva a Monza con la famiglia, dopo un breve ricovero all'ospedale San Gerardo: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, avvenuto all'altezza di via Michelangelo Buonarroti.

Ad investire il bambino sarebbe stata un’automobile Mini Countryman condotta da una donna, M.M.M., 55enne residente a Brugherio. Ma cosa è successo in quegli istanti, e cosa sappiamo finora di questo drammatico incidente?

La dinamica dell'incidente mortale

Secondo le prime ricostruzioni e qualche testimonianza, l'11enne sarebbe sbucato in strada dalla zona dove sorgono i capannoni in cui alcune famiglie di origine asiatica hanno aperto le loro attività e i loro magazzini all’ingrosso, a poche decine di metri dal confine con il comune di Brugherio.

L’investimento è avvenuto all’altezza del numero civico 189, dove si trova un'ex azienda trasformata in abitazione. Tutto intorno officine e fabbriche di legnami, tendaggi, prodotti per la casa.

In questa zona industriale alla periferia della città, il bambino avrebbe attraversato la strada all'improvviso: non è escluso che si stesse facendo strada tra i veicoli incolonnati per il gran traffico delle 18, evitando le strisce pedonali.

Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Intanto, per far luce sulla vicenda e chiarire eventuali responsabilità a carico dell’automobilista, il procuratore Claudio Gittardi aprirà un fascicolo per omicidio colposo nei confronti della donna che si trovava al volante della Mini.

La 55enne, sottoposta immediatamente all'alcol test, è stata nel frattempo soccorsa per il forte stato di shock.