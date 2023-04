Bambino di 11 anni travolto e ucciso mentre attraversa la strada: stava tornando a casa da scuola Il bambino di 11 anni investito a Monza stava tornando a casa da scuola. Era sceso dall’autobus e stava attraversando la strada, quando un’auto l’ha travolto uccidendolo. Aperto un fascicolo per omicidio stradale.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso da un'auto nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 aprile. Da una prima ricostruzione, pare che fosse appena sceso dall'autobus che aveva preso per tornare a casa da scuola. Quando ha provato ad attraversare la strada, una Mini Countryman lo ha travolto finendo sulla pista ciclabile.

"L'ho visto per terra", ha raccontato un passante che ha assistito all'incidente, "era messo male, la mamma piangeva accoccolata al suo fianco". Sul caso ora stanno indagando gli agenti della polizia locale, coordinati dal sostituto procuratore Emma Gambardella che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 in via Buonarroti 189, nella periferia di Monza, all'altezza del civico 189 in una zona dove si trovano numerosi capannoni e attività commerciali. Alla guida dell'auto c'era una donna di 55 anni residente a Brugherio. Dopo l'impatto, si è subito fermata a prestare i primi soccorsi al bambino e a chiedere l'intervento dei soccorsi.

Sotto choc, è stata sottoposta al test per alcol e droga, entrambi con esiti negativi. Il bambino, invece, è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale San Gerardo. Qui, però, i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

Gli aspetti da chiarire

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia locale, che ora dovranno indagare sul caso e ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra gli elementi da chiarire, oltre alla velocità con la quale stava viaggiando la donna, con direzione Brugherio, anche se il bambino avesse attraversato all'improvviso oppure no.

Inoltre, non è ancora chiaro se l'11enne di origini cinesi fosse solo o accompagnato da qualcuno, e se stesse attraversano sulle strisce pedonali.