Incidente stradale a Gavardo, moto si scontra con un’auto: centauro ricoverato in ospedale Incidente stradale in provincia di Brescia: un motociclista si è schiantato contro un’automobile ed è stato trasportato in ospedale. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che l’incidente sia stato causato da una manovra azzardata. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi. Al momento si registrano disagi per la circolazione.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Incidente stradale in provincia di Brescia: tra Gavardo e Villanuova un motociclista si è schiantato contro un'automobile. Inizialmente le condizioni del centauro sembravano essere molto gravi poi, una volta arrivati sul posto, i medici hanno constato che – seppur abbia riportato delle ferite importanti – non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Presenti anche le forze dell'ordine che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Coinvolta anche un'automobile

Agli operatori di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia) l'allarme è arrivato alle 14.24. Poco prima un uomo di 51 anni, residente in provincia di Milano, si è scontrato con la sua moto contro un'auto. L'incidente si è verificato lunga la strada 45bis. Dalle prime informazioni, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", sembrerebbe che l'uomo abbia cercato di evitare il veicolo che stava facendo un'inversione di marcia.

L'uomo è stato trasferito in codice giallo

Sul posto è stato inviato il personale medico del 118 a bordo di un'auto medica, un'ambulanza e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Intanto per consentire tutte le operazioni di polizia e la messa in sicurezza dell'area, è stata chiusa temporaneamente la strada. Questa decisione ha portato ad alcuni disagi per la circolazione.

Leggi anche Incidente stradale a San Gervasio Bresciano: grave un motociclista di 30 anni

Incidente stradale a Brembate: morto 24enne

Alle prime luci dell'alba di oggi, domenica 17 ottobre, un ragazzo di 24 anni ha perso la vita a casa di un incidente stradale. Forse per un malore o un colpo di sonno, il giovane ha perso il controllo della sua Alfa Romeo Giulietta e si è schiantato contro un palo della segnaletica. Per lui non c'è stato nulla da fare: nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, Leonardo Gerenzani è morto sul colpo.