Incidente stradale a Brembate, perde il controllo della sua auto: morto ragazzo di 24 anni Un ragazzo di 24 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Brembate, in provincia di Bergamo. Stando a una prima ricostruzione, si trovava alla guida della sua auto quando – per cause ancora da accertare – avrebbe perso il controllo dell’auto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Si chiamava Leonardo Gerenzani, il giovane di 24 anni che alle luci dell'alba di questa mattina, domenica 17 ottobre, ha perso la vita in un incidente stradale. Lo schianto si è verificato tra Osio Sotto e Brembate, territori in provincia di Bergamo. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Il 24enne sembrerebbe essere infatti morto sul colpo.

Il ragazzo di 24 anni è morto sul colpo

Agli operatori della centrale dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) la segnalazione è arrivata attorno alle 6.24. In via Vittorio Veneto, sulla strada provinciale 184, sono accorsi i medici e i paramedici del 118 in codice rosso: una volta arrivati a bordo di due ambulanze e un'auto medica, hanno constato che per il ragazzo non c'era nulla da fare. Presenti anche i carabinieri del comando provinciale di Bergamo e la polizia stradale di Treviglio che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

Lo schianto potrebbe essere stato causato da un malore o colpo di sonno

Secondo i primi elementi ottenuti, sembrerebbe che Gerenzani – originario di Bottanuco – fosse alla guida della sua Alfa Romeo Giulietta quando – forse colpito da un malore o da un colpo di sonno – si è schiantato contro un palo di un cartello stradale. Nell'incidente non sarebbero stati coinvolti altri mezzi.

Leggi anche Ragazzo di 18 anni cade dal monopattino e viene investito da un'auto: ricoverato in gravi condizioni

Incidente a Rodigo, muore ragazzo di 23 anni

Solo alcuni giorni fa, un altro ragazzo di 23 anni è morto a seguito di un incidente: il 23enne – che stava rientrando a casa dopo una serata passata con alcuni amici – si trovava alla guida della sua auto quando, forse per un sorpasso azzardato, ha perso il controllo ed è finito fuori strada. Lo schianto si è verificato a Rodigo, in provincia di Mantova. Anche in questo caso, il 23enne è morto sul colpo.