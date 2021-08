Incidente mortale nel Cremonese, nello scontro tra due auto perde la vita un 62enne Incidente mortale questa mattina in provincia di Cremona. Poco prima delle otto, a Gussola, un forte scontro tra due auto ha provocato la morte di un 62enne. L’altro conducente è stato trasportato in elisoccorso in gravi condizioni all’ospedale San Matteo di Pavia. Ancora da chiarire le dinamiche dell’impatto tra i due veicoli.

A cura di Simona Buscaglia

Terribile incidente stradale questa mattina, poco prima delle otto, a Gussola, nel Cremonese. In via XX settembre uno scontro tra due automobili ha coinvolto due persone. Un 62enne, a bordo di uno dei due veicoli, è morto sul colpo. A riferirlo in una nota è l’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). I paramedici e i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Gravissime le condizioni dell’altro passeggero, trasportato in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un’automedica, l’elisoccorso, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale di Cremona.

Fortissimo l'impatto tra i due veicoli

Dall'Areu fanno sapere che l'impatto è stato molto forte. Lo scontro, avvenuto all'altezza della carrozzeria Multicar, ha avuto luogo sulla strada provinciale per Casalmaggiore. Sul posto i soccorritori hanno tentato di salvare la vita al 62enne ma non c'è stato nulla da fare. Le condizioni dell'altro conducente rimangono comunque molto gravi. I medici sono intervenuti con delle manovre di rianimazione per poi trasportare l'uomo in elisoccorso al San Matteo di Pavia.

Ennesimo grave incidente in Lombardia

Nella giornata di ieri altro incidente mortale in Lombardia, questa volta in provincia di Bergamo. A Casnigo in uno scontro tra due auto è morto un uomo di 86 anni che si trovava alla guida di uno dei due veicoli. Due donne sono invece rimaste ferite: una è stata trasportata in codice rosso in gravi condizioni in ospedale e l’altra in codice giallo. Sul luogo dell'impatto anche le forze dell’ordine per svolgere i rilievi.