Incidente stradale a Casnigo, scontro tra due auto: morto un uomo di 86 anni A Casnigo, in provincia di Bergamo, si è verificato un terribile incidente tra due auto: nello scontro è morto un uomo di 86 anni che si trovava alla guida di uno dei due veicoli. Due donne sono rimaste ferite: una è stata trasportata in codice rosso in ospedale e un’altra in codice giallo. Sul posto anche le forze dell’ordine per svolgere i rilievi.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Tragico incidente stradale a Casnigo, in provincia di Bergamo. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto, due automobili si sono scontrate e un uomo di 86 anni è morto. Nonostante il tempestivo intervento degli operatori del 118, non è stato possibile far altro: l'uomo infatti è morto sul colpo. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento infatti non è ancora chiaro come si sia verificato.

Altre due donne rimaste ferite

L'incidente si è verificato intorno alle 16 in via Ripa Pì, vicino alla rotonda. L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 16.10. Sul posto sono state inviate due ambulanze, un'auto medica e l'elicottero del 118. Con loro anche i vigili del fuoco e i carabinieri. A scontrarsi una Fiat Punto e una Volkswagen Polo. Oltre all'86enne, che guidava uno dei due veicoli, sono rimaste ferite due donne: una 81enne – che si trovava nell'auto dell'uomo – e che ha riportato diversi traumi ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo e una donna di 53 anni che invece guidava l'altra auto. La donna ha riportato un trauma toracico ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Seriate.

A Sesto San Giovanni è morto un ragazzino di 13 anni

Sempre nella giornata di oggi, è morto un ragazzino di 13 anni a Sesto San Giovanni (Milano): il giovane stava guidando un monopattino elettrico quando è caduto, per cause ancora da accertare, ed ha battuto la testa. Nonostante i soccorsi lo abbiano trasportato d'urgenza all'ospedale Niguarda – il 13enne è arrivato in coma – è morto poco dopo il suo arrivo. Aveva riportato un trauma toracico e cranico. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe chiesto a un amico di poter guidare il mezzo e non avrebbe avuto il casco.