Incidente stradale a Sesto San Giovanni, 13enne cade dal monopattino e muore Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere caduto dal monopattino. È successo a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il ragazzo è arrivato in condizioni disperate all’ospedale Niguarda, ma è morto poco dopo. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente.

A cura di Ilaria Quattrone

Terribile incidente stradale a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano: un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere caduto da un monopattino elettrico. Il 13enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo esserci arrivato. Sul posto anche le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente: secondo una prima ricostruzione avrebbe chiesto a un suo amico di provare il monopattino. Non ci sarebbero altre persone coinvolte.

Avrebbe accelerato ed è caduto battendo la testa

L'incidente è avvenuto sul percorso ciclabile di viale Antonio Gramsci. Secondo le prime informazioni, sembrerebbe che il minore non indossasse il casco. Dopo aver accelerato, è caduto e ha battuto la testa. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi a bordo di un'ambulanza e un'auto medica: il ragazzino è stato portato all'ospedale Niguarda, in condizioni disperate. Inizialmente è arrivato in coma e aveva riportato un trauma cranico e un trauma toracico, ma poi è morto poco dopo.

A Pieve Emanuele, bimbo di 4 anni investito da un'auto

Solo alcune ore prima un bambino di quattro anni è stato investito da un'auto mentre, anche lui, si trovava su un monopattino. L'incidente si è verificato a Pieve Emanuele (Milano) intorno alle 16 di oggi pomeriggio. Il bambino è stato trasportato in codice giallo in ospedale: le sue condizioni infatti sono serie, ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche gli agenti della polizia locale per i rilievi: le forze dell'ordine cercheranno di accertare le responsabilità dell'automobilista, ma anche di chi doveva sorvegliare il piccolo.