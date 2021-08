Pieve Emanuele, bimbo di 4 anni investito da un’auto mentre è sul monopattino: finisce in ospedale Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Un bambino di 4 anni, che stava giocando col suo monopattino, è stato investito da un’auto per cause da accertare. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e un elicottero: il bimbo è stato poi trasportato in codice giallo in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

Grande paura nel pomeriggio di ieri, domenica 29 agosto, a Pieve Emanuele, in provincia di Milano. Un bambino di appena 4 anni è stato investito da un'auto mentre si trovava a bordo di un monopattino. L'incidente, stando a quanto riportato sul sito dell'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 16 in via dei Pini. Resta da accertare la dinamica, sulla quale indagano gli agenti della polizia locale di Pieve Emanuele, che sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

Il bimbo è stato trasportato in codice giallo in ospedale

Lo spavento tra i presenti è stato grande: l'Areu ha inviato sul posto un'ambulanza in codice rosso e anche di un elicottero, temendo che le condizioni del bimbo potessero essere molto gravi. Fortunatamente però il piccolo, che è sempre rimasto cosciente durante tutte le operazioni di soccorso, è stato trasportato in codice giallo in ambulanza all'ospedale Niguarda: le sue condizioni sono serie ma il piccolo non sarebbe in pericolo di vita. Nell'incidente, stando a quanto riportato dal personale sanitario, il bambino avrebbe riportato un trauma cranico. Adesso si dovrà accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e anche le eventuali responsabilità nell'episodio da parte dell'automobilista o di chi doveva vigilare sul bimbo.