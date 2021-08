Bergamo, violento scontro tra un’auto e un monopattino: un uomo in ospedale Un uomo di 37 anni è finito in ospedale dopo essersi scontrato con un’auto mentre era alla guida del suo monopattino elettrico tra via Spino e via Maestri del Lavoro a Bergamo. Subito sono scattati i soccorsi: il 37enne è stato portato in ospedale. Al lavoro ora le forze dell’ordine per accertare eventuali responsabilità.

A cura di Giorgia Venturini

Giornata di Ferragosto da dimenticare per un uomo di 37 anni. Tra via Spino e via Maestri del Lavoro a Bergamo si è scontrato contro un'auto mentre era alla guida di un monopattino elettrico. Stando a una prima informazione, lo scontro sarebbe stato violento tanto da richiedere immediatamente l'intervento dei medici e paramedici del 118. Fortunatamente però il 37enne non ha riportato gravi traumi.

Allertati subito i soccorsi

Subito sono scattati i soccorsi: i medici hanno accertato però non le gravi conseguenze nonostante lo scontro era violento. L'uomo è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Ma non sarebbe in gravi condizioni. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di ricostruire passo per passo quanto avvenuto e constatare eventuali responsabilità da parte dell'automobilista o della vittima a bordo del monopattino. Tutto si saprà meglio nelle ore successive.

Camper finisce fuori strada: muore un uomo

Ben più tragico invece l'incidente stradale avvenuto a Camera Cornello, sempre nella Bergamasca. Qui lo scorso 9 agosto un camper con a bordo due turisti francesi è andato fuori strada: nell'incidente è morto un uomo mentre una donna di 77 anni è rimasta ferita. I soccorsi sono scattati immediatamente: sul posto sono arrivati un elicottero decollato da Bergamo, un'ambulanza e un'auto medica. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di rianimarlo: è morto pochi minuti dopo l'incidente. Insieme ai medici e paramedici sono intervenuti anche i carabinieri di Zogno, al lavoro ora per capire l'esatta dinamica dell'accaduto. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il camper sia andato fuori strada finendo nel bosco che costeggia la carreggiata. Non sembrerebbero coinvolte altre macchine.