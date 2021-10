Incidente a Robbio, ragazzo 25enne sbalzato e poi schiacciato dalla sua auto: morto sul colpo Tragico incidente stradale nella notte a Robbio, in provincia di Pavia. Un ragazzo di 25 anni è morto e altri tre giovani sono rimasti feriti. L’auto sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte: il 25enne è stato sbalzato e poi schiacciato dal veicolo ed è morto sul colpo.

A cura di Francesco Loiacono

Immagine di repertorio

Un ragazzo di soli 25 anni, Luca Piscitello, è morto in un tragico incidente avvenuto nella notte sulla strada provinciale Sp6 a Robbio, in provincia di Pavia. La vittima era alla guida della sua auto, una Bmw, assieme ad altre tre persone. Poco dopo la mezzanotte all'altezza di una curva l'auto è uscita fuori strada e si è ribaltata più volte su se stessa nei campi circostanti. Il conducente della Bmw sarebbe stato prima sbalzato dal veicolo e poi schiacciato dallo stesso: è morto sul colpo a causa dei traumi riportati. Feriti, ma non in pericolo di vita, gli altri tre occupanti dell'auto, tutti amici del 25enne: si tratta di una ragazza di 22 anni e di due 19enni, che sono stati trasportati con codici gialli e verdi negli ospedali di Vigevano e di Novara.

Le altre tre persone che viaggiavano sull'auto sono rimaste ferite, ma non sono gravi

L'incidente ha sconvolto la Lomellina: anche il sindaco di Robbio, Roberto Francese, ha condiviso la notizia sulla propria pagina Facebook. La vittima viveva a Cilavegna, nel Pavese: dall'ultima storia pubblicata sul proprio profilo Facebook, lui e i suoi amici avevano partecipato a una sagra proprio a Cilavegna. Da lì, poi, si stavano spostando verso Robbio per proseguire quella che doveva essere una serata di festa. L'incidente potrebbe essere avvenuto a causa dell'alta velocità, anche se sono ancora in corso le indagini affidate alla Polstrada di Pavia. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche i vigili del fuoco oltre a tre ambulanze e due automediche inviate dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Purtroppo, però, per il 25enne non c'è stato niente da fare.