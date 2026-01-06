milano
Il video dell’incendio nel Lodigiano: edificio in fiamme, 20 persone evacuate

Questa mattina si è verificato un incendio a Codogno, nel Lodigiano: 20 persone sono state evacuate e il condominio è stato dichiarato inagibile. Attivato il piano di emergenza comunale per le famiglie.
A cura di Giulia Ghirardi
L’incendio a Codogno
Nel corso della giornata di oggi, martedì 6 gennaio, è divampato un incendio a Codogno, un comune in provincia di Lodi, che ha reso inagibile un intero condominio e costretto all'evacuazione di 20 persone. Secondo quanto ricostruito, le fiamme si sarebbero sviluppate all'interno di un’abitazione per poi propagarsi rapidamente ad altre tre case dello stesso complesso, coinvolgendo in breve tempo anche l'intero tetto condominiale.

La dinamica dell'incendio

Secondo le prime ricostruzioni, l'innesco del rogo sarebbe partito da un camino, anche se le cause precise sono ancora in fase di accertamento. L'allarme è scattato nel pomeriggio e sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco che sono state impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area. A supporto dei pompieri lodigiani sono arrivati rinforzi anche dall'Emilia Romagna, vista la complessità dell'intervento e l'estensione delle fiamme.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti, ma i danni alle strutture sono ingenti e l'edificio è stato dichiarato temporaneamente inagibile. Gli abitanti sono stati evacuati a scopo precauzionale e assistiti dalle autorità locali.

Il sindaco di Codogno, Francesco Passerini, ha attivato il piano di emergenza comunale, mettendo a disposizione degli sfollati una palestra comunale, quella delle scuole Ognissanti, per garantire un riparo immediato alle famiglie rimaste senza casa. Le verifiche sulle condizioni dell'immobile proseguiranno nelle prossime ore, mentre resta alta l'attenzione per la sicurezza dell'area colpita dall'incendio.

