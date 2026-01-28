Scoppia un incendio in un condominio a Brescia, estratta una 60enne dalle fiamme: è grave

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri, martedì 27 gennaio, in una palazzina di via Schivardi a Brescia. Le fiamme, partite dalla cucina di un appartamento al secondo piano, si sono propagate fino alle scale interne del condominio. Sei nuclei familiari sono stati evacuati e non potranno rientrare in casa prima dei nuovi controlli. Una donna di 60 anni, che si trovava all'interno dell'abitazione coinvolta nel rogo, è stata trovata in arresto respiratorio e trasportata in ospedale con la massima urgenza. Ricoverata in prognosi riservata, le sue condizioni sarebbero gravi ma stabili.

Stando a quanto emerso dai sopralluoghi del nucleo investigativo antincendio (Nia), l'incendio si sarebbe generato per cause accidentali nella cucina dell'appartamento della 60enne. In casa, insieme alla donna estratta dai vigili del fuoco intervenuti con tre squadre, c'era anche un uomo. Quest'ultimo, però, era riuscito a rifugiarsi sul balcone ed è stato ricoverato in ospedale in codice verde. Ben più gravi, invece, sono le condizioni della 60enne, intossicata dal fumo e andata in arresto respiratorio.Tratta in salvo in stato di incoscienza, è stata rianimata e trasportata in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia.

Intanto, il condominio di cinque piani di via Schivardi è stato dichiarato inagibile, almeno fino a nuovi controlli. Le fiamme si erano propagate fino alle scale interne del palazzo, arrivando a coinvolgere otto appartamenti. In tutto sono state evacuate 13 persone e sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato.