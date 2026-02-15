Scoppia un incendio in un appartamento nel Varesotto, 66enne ustionato e intossicato

Un uomo di 66 anni è rimasto ustionato e intossicato a causa in un incendio divampato all’interno del suo appartamento a Sacconago, frazione di Busto Arsizio (Varese). Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

Foto di repertorio

Paura ieri sera, sabato 14 febbraio, a Sacconago – frazione di Busto Arsizio (Varese) – per un incendio divampato in via San Carlo Borromeo presso l'abitazione di un 66enne, rimasto intossicato dal fumo inalato. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse le fiamme sono divampate poco dopo le 22 di ieri in un appartamento al secondo piano di una palazzina.

L'allarme è stato lanciato dai vicini di casa del 66enne, preoccupati per quanto stava accadendo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco del distaccamento di Busto-Gallarate, con diverse squadre, arrivati da Busto, Legnano e Tradate. Presenti con un'autobotte e un'autopompa. In supporto è stata inviata anche una squadra dei vigili del fuoco di Milano.

Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri, l'incendio è stato circoscritto prima che potesse estendersi ulteriormente e andare a toccare anche le abitazioni vicine. Ancora non si sa cosa abbia scatenato le fiamme, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. L'appartamento ha subito gravi danni ed è stato dichiarato inagibile.

Da quanto si apprende il 66enne, che vive nell'alloggio andato a fuoco, avrebbe tentato di spegnere le fiamme riportando ustioni nella parte superiore del corpo e rimanendo intossicato dal fumo. Sul posto infatti sono giunti anche i soccorritori del 118 per prestare le prime cure del caso all'uomo. Poi il 66enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo, di media gravità. Non sarebbe in pericolo di vita.

Per l'uomo coinvolto e per i vicini che hanno assistito alla scena è rimasta sicuramente tanta paura.