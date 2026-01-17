Esplode la bombola di gas mentre preparano la cena, coppia in condizioni critiche: gravi ustioni al volto

Violenta esplosione a Oggiono (Lecco): una bombola di gas è esplosa mentre una coppia stava preparando la cena. Entrambi sono in condizioni critiche: hanno ustioni gravi al volto.

Un’immagine dell’intervento a Oggiono

Nella serata di ieri, venerdì 16 gennaio 2026, si è verificata un'esplosione in un'abitazione di Oggiono, un comune di appena novemila abitanti della provincia di Lecco. Una famiglia – un uomo e una donna – stava preparando la cena: stava infatti cucinando e, nel farlo, stava utilizzando una bombola di gas. A un certo punto, per cause ancora da accertare, questa è esplosa. Il boato è stato fortissimo: diversi residenti hanno sentito il rumore e hanno visto le fiamme, la densa nube e i detriti. I vetri delle finestre sono andati in frantumi e gli infissi del caseggiato, raggiungibile a piedi percorrendo una scalinata, sono stati divelti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco sono intervenuti immediatamente: sono arrivate sei squadre. A dare supporto anche i volontari del distaccamento di Valmadrera con autopompe, autobotti, autoscala e mezzi fuoristrada. Con loro c'erano anche gli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). I pompieri hanno impiegato diverso tempo per domare l'incendio. Una volta fatto, hanno messo in sicurezza l'area e hanno verificato la stabilità dell'edificio: i danni sono ingenti. Nel frattempo, i medici e i paramedici – insieme ai volontari della Croce Verde di Bosisio Parini – hanno fornito tutte le cure del caso ai due feriti.

Entrambi hanno riportato ustioni molto gravi al volto e sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale. Le loro condizioni sono critiche, ma non è chiaro se siano o meno in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno svolto tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica.