Incendio in una palazzina a Milano, a fuoco il tetto: 6 famiglie evacuate

Immagine di repertorio

Un incendio è divampato nella serata di ieri, venerdì 26 dicembre, in una palazzina di due piani situata in via Forze Armate, a Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che, stando a quanto riferito, sarebbero ancora al lavoro per sedare le fiamme. Nel frattempo, sono state evacuate 6 famiglie.

La vicenda

Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe originato sul tetto dell’edificio e da lì si sarebbe poi esteso progressivamente ad altre parti dello stabile. Dopo aver ricevuto la segnalazione, sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate da mezzi speciali e autoscale, che hanno lavorato per contenere il rogo ed evitare che l’incendio si propagasse agli edifici circostanti. A distanza di molte ore, le operazioni di spegnimento risultano ancora in corso: i vigili starebbero cercando di domare gli ultimi focolai e di mettere in sicurezza la struttura, fortemente danneggiata dal fuoco.

A titolo precauzionale, le sei famiglie che abitavano nella palazzina sono state evacuate e trasferite temporaneamente in altre sistemazioni. Fortunatamente, non si registrerebbero feriti né persone intossicate dal fumo. Restano ora da chiarire le cause che hanno dato origine all’incendio. Nelle prossime ore le autorità competenti effettueranno i necessari accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme e valutare l’entità dei danni. Nel frattempo, l’area resta presidiata e sotto controllo, mentre i residenti attendono indicazioni sui tempi di rientro nelle loro abitazioni.