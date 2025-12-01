Si incendiano le luminarie di Natale in un centro migranti di Milano: evacuate 30 persone, un 21enne in ospedale

Le luminarie usate per addobbare una stanza del centro di accoglienza straordinaria di San Giuliano Milanese (Milano) sono andate a fuoco scatenando un incendio. In 30 sono stati evacuati, un 21enne è stato trasportato in ospedale per intossicazione da fumi.

Foto di repertorio

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 1 dicembre, all'interno del centro di accoglienza straordinaria (Cas) gestito dalla fondazione ‘il Pavone' a San Giuliano Milanese (nella Città Metropolitana di Milano). Stando alle prime informazioni, pare che le fiamme si siano sprigionate dalle luminarie natalizie che erano state installate tra gli arredi di un alloggio al secondo piano. I 30 ospiti della struttura sono stati evacuati, mentre un ragazzo di 21 anni è rimasto intossicato ed è stato trasportato in ospedale. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco e i sanitari, anche la polizia locale.

L'allarme è scattato intorno alle 17:20 dell'1 dicembre, quando le fiamme si sono sprigionate da una camera al secondo piano della struttura di San Giuliano Milanese. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre mezzi dalla caserma di via Benedetto Marcello per estinguere l'incendio, mentre i sanitari, giunti con cinque ambulanze e tre auto mediche, si sono occupati di soccorrere gli ospiti. In 30 sono stati evacuati, ma solo un 21enne ha avuto bisogno delle cure per una sospetta intossicazione e del trasporto in ospedale. Non sono note le sue condizioni.

Nel frattempo, i 30 ospiti della struttura sono stati fatti radunare all'esterno, mentre i vigili del fuoco si occupavano di spegnere le fiamme e circoscrivere l'incendio. L'ipotesi più probabile è che il rogo sia divampato dalle luminarie natalizie, probabilmente di bassa qualità, che erano state usate per arredare una delle stanze al secondo piano del centro di accoglienza. Quella camera, che solitamente ospita sette stranieri, è stata dichiarata inagibile, anche se i danni sono ancora da valutare. Gli agenti della polizia locale hanno gestito la situazione e ora dovranno ricostruire quanto accaduto.