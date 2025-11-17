Incendio in un appartamento a Milano, un ferito: evacuati tutti i residenti

Un incendio è divampato questa notte all’interno di un appartamento di un condominio in via Giovanni De Predis, alla periferia di Milano. Stando alle informazioni disponibili, una persona è rimasta intossicata e lo stabile è stato evacuato.

Immagine di repertorio

Nel corso della notte appena trascorsa, a cavallo tra domenica 16 novembre e lunedì 17 novembre, un incendio è divampato in un appartamento di un condominio in via Giovanni De Predis, alla periferia di Milano. Stando alle informazioni disponibili sino a questo momento, una persona è rimasta intossicata e lo stabile è stato evacuato.

L'incendio e i soccorsi

Secondo quanto ricostruito, l'incendio sarebbe divampato all'interno di un appartamento situato al primo piano di una palazzina di quattro piani. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco che, per diverse ore, sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le squadre antincendio starebbero ancora lavorando per domare completamente il rogo e verificare che non vi siano rischi di ripresa delle fiamme o di cedimenti strutturali.

Oltre ai vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale medico del 118. Una persona è rimasta lievemente intossicata dal fumo e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata in ospedale. Tutti gli altri residenti, fatti evacuare dallo stabile in via precauzionale, sono stati assistiti all’esterno della palazzina mentre venivano completate le verifiche di sicurezza.

Restano ora da chiarire le cause dell’incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi: dalle possibili origini accidentali a un malfunzionamento di impianti o apparecchiature presenti nell’abitazione. Le indagini dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine proseguiranno nelle prossime ore, una volta che l'area sarà dichiarata completamente sicura.