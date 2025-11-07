Incendio in un palazzo di sette piani a Milano: trovata morta una donna di 79 anni

Evacuati i residenti del condominio di via Bernardo Rucellai a Milano (Precotto) che nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 novembre, ha preso fuoco. Il rogo partito da un appartamento al piano rialzato, dove è stata trovata morta una donna: il marito era fuori per lavoro.

Un incendio è divampato intorno alle 18.30 del pomeriggio di oggi, venerdì 7 novembre, all'interno di un palazzo di via Bernardo Rucellai a Milano (quartiere Precotto). Le fiamme si sarebbero sviluppate in un appartamento al piano rialzato, dove è stata trovata morta una donna di 79 anni.

I primi quattro dei sette piani del palazzo sono stati evacuati. Sei residenti sono stati visitati dai sanitari del 118, ma nessuno ha avuto bisogno di cure ospedaliere. Sul posto sono intervenute immediatamente gli agenti della Polizia di Stato e sei squadre dei vigili del fuoco, che si sono aperti un varco nel fuoco e sono riusciti a fare irruzione dentro l'abitazione al piano rialzato, in quel momento completamente invasa da fiamme e fumo.

Secondo quanto emerso finora, la pensionata era riversa tra il corridoio e la camera da letto, ormai senza vita. Nel frattempo era arrivato anche il marito della vittima, che si trovava fuori per lavoro al momento dell'incendio. L'uomo ha tentato di entrare in casa, ma è stato investito dai fumi ed è stato subito soccorso dai vigili del fuoco.

Restano ancora da accertare le cause del rogo, che si sarebbe originato da una delle tende di casa della vittima. Al momento chi indaga propende per l'ipotesi della natura accidentale dell'incendio, ma non si escludono tutte le altre piste.