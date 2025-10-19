milano
Va a fuoco un appartamento in zona Stazione Centrale a Milano: ferita una donna, intossicate altre 3 persone

Una donna è rimasta ferita in seguito a un incendio esploso nel suo appartamento in via Vitruvio a Milano, zona Stazione Centrale. Il palazzo, di quattro piani, è stato evacuato e altre tre persone sono rimaste leggermente intossicate.
A cura di Enrico Spaccini
L’intervento dei vigili del fuoco in via Vitruvio a Milano
Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, domenica 19 ottobre, in un palazzo di quattro piani in via Vitruvio, a pochi passi dalla Stazione Centrale di Milano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco del Comando provinciale, le fiamme si sarebbero sviluppate in un appartamento al primo piano. Al suo interno si trovava un'anziana, rimasta ferita. L'intero edificio è stato evacuato e altre tre persone sono rimaste intossicate. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.

L'incendio si è generato intorno alle 16:30 del 19 ottobre all'interno di un appartamento al primo piano di un palazzo di via Vitruvio. Nell'abitazione si trovava un'anziana, rimasta leggermente ferita. La donna è stata soccorsa prima dai vigili del fuoco del Comando di via Messina e poi dal personale sanitario del 118 arrivato sul posto. In tutto sono state impiegate sei squadre dei pompieri per estinguere il rogo e per mettere in sicurezza l'edificio. I residenti presenti all'interno del condominio, composto da quattro piani, sono stati evacuati.

Il fumo che si è generato nell'incendio ha invaso gran parte dell'edificio. Altre tre persone, infatti, sono state soccorse dai sanitari perché rimaste leggermente intossicate. Le loro condizioni, così come quelle dell'anziana ferita, non desterebbero particolari preoccupazioni. Le forze dell'ordine sono al lavoro per individuare cosa abbia scatenato l'incendio. L'appartamento dal quale si sono propagate le fiamme è rimasto distrutto.

