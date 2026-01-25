Scoppia un incendio in un negozio di bici elettriche a Milano: soccorse 22 persone, 4 ricoverate

Un incendio è scoppiato nella mattinata del 25 gennaio in un negozio di biciclette in zona Certosa a Milano. Il palazzo è stato evacuato, 22 persone sono state medicate e 4 di loro ricoverate in ospedale. Tra queste, anche 2 minori.

Foto di repertorio

Un incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi, domenica 25 gennaio, all'interno di un condominio di via Plana, in zona Certosa, a Milano. Stando a quanto riferito dai vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero generate al pianterreno dell'edificio, dove si trova un negozio di rivendita di biciclette. L'intero palazzo, composto da quattro piani e 22 appartamenti, è stato evacuato per precauzione. Sono 22 anche le persone che sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari per aver inalato il fumo, mentre quattro di loro sono state ricoverate in ospedale per sospette intossicazioni. Tra loro ci sarebbero due minori. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

L'allarme è scattato intorno alle 12:30 del 25 gennaio, quando una colonna di fumo si è alzata da un condominio di via Plana. Probabilmente a causa di un guasto, un incendio si è sviluppato all'interno di un "electric bicycle store", un negozio di rivendita di biciclette elettriche situato al pianterreno di un palazzo di quattro piani, in quel momento chiuso al pubblico. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del Comando di Milano, insieme ai sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) arrivati con cinque ambulanze.

Ventidue persone sono state soccorse sul posto perché avevano inalato il fumo prodotto dall'incendio. Per quattro di loro, tra cui due minori, si è rivelato necessario il ricovero in ospedale (in codice verde) per sospette intossicazioni. Come affermato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco, le attività di bonifica dello stabile proseguiranno ancora per alcune ore e buona parte dell'edificio risulterebbe compromesso. Per questo motivo, i 22 appartamenti che compongono il condominio non saranno subito dichiarati agibili. Sono in corso le indagini per risalire all'origine dell'incendio.