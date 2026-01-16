Incendio ed esplosioni in un condominio a Cinisello, evacuate 40 persone: i dubbi sull’origine del rogo

È divampato un incendio in un condominio di Cinisello Balsamo (Milano). Stando a quanto riferito, al momento dell’esplosione la proprietaria non era in casa, ma la finestra della cucina era aperta.

Il palazzo di via Mozart, a Cinisello Balsamo (Milano), dove è scoppiato l’incendio

Nel corso di oggi pomeriggio, venerdì 16 gennaio, è divampato un incendio in un condominio di 7 piani di via Mozart, a Cinisello Balsamo (Milano). Gli accertamenti compiuti dalle forze dell'ordine e dai soccorritori hanno fatto emergere sin da subito alcune stranezze: prima tra tutte l'assenza della proprietaria al momento dell'incendio, un'anziana senza parenti ricoverata in una Rsa, e la finestra della cucina che è stata trovata aperta. Resta, dunque, da capire chi ci fosse nell'appartamento al piano rialzato dove si sono sviluppate le fiamme.

La dinamica dell'incendio e delle esplosioni

L'allarme delle esplosioni è scattato poco prima delle 15:20 di oggi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Stando a quanto riferito, le esplosioni sarebbero state provocate dalla rottura di un tubo del gas che non ha resistito alle alte temperature dell'incendio.

Le fiamme sono state domate nel giro di un'ora, dopo la chiusura della linea del gas per evitare ulteriori esplosioni. In via precauzionale una quarantina di residenti è stata evacuata mentre il fumo rendeva impraticabili le scale. Nel frattempo, la protezione civile ha allestito una tenda per accogliere temporaneamente gli inquilini.

Verso le 18:00 gas ed energia elettrica sono stati ripristinati e quasi tutti gli evacuati sono potuti rientrare nelle proprie case. Solo l'appartamento sovrastante quello incendiato, abitato da una coppia, è stato dichiarato temporaneamente inagibile per ulteriori controlli. Il bilancio finale parla di un solo ferito lieve, accompagnato in codice verde al Cto di Milano.

Le indagini e i dubbi sull'origine del rogo

Stando ai primi accertamenti, il rogo si sarebbe originato in un appartamento situato al piano rialzato che è poi risultato essere assegnato a una donna anziana che, da alcune settimane, è ospite di una Rsa. Un'assenza che ha subito fatto sorgere alcuni interrogativi che le forze dell'ordine stanno cercando ora di chiarire.

In particolare, le indagini sarebbero indirizzate a scoprire se nei giorni precedenti l'abitazione fosse stata occupata da altre persone e se qualcuno si sia allontanato in fretta dopo lo scoppio dell'incendio. A rafforzare i dubbi, una finestra che i vigili del fuoco hanno trovato aperta al loro arrivo.

Le indagini, dunque, restano aperte e, al momento, non si esclude né l'ipotesi di un incidente legato a un'occupazione abusiva né quella di un gesto doloso. Saranno i rilievi tecnici e gli accertamenti degli investigatori a chiarire l'origine dell'incendio.