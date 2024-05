Il video del 25enne picchiato da 4 persone in strada a Milano dopo aver difeso una ragazza Un 25enne era intervenuto per difendere una ragazza picchiata dal fidanzato in strada a Milano a novembre 2023. Poco dopo, il ragazzo è tornato insieme a tre amici e lo hanno picchiato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Quattro ragazzi, tra cui un minorenne, sono stati arrestati dalla polizia in quanto ritenuti gravemente indiziati di lesioni gravi e aggravate in concorso. Il gruppo, un 24enne, un 22enne, un 19enne e un 17enne, avrebbero aggredito e picchiato un 25enne lo scorso 19 novembre in via Rismondo a Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, il 17enne aveva colpito al volto la sua fidanzata e il 25enne era intervenuto in soccorso della ragazza. Poco dopo, il minorenne sarebbe tornato in compagnia dei tre amici per colpire il ragazzo con calci e pugni, procurandogli traumi multipli e la frattura di tre denti.

Le conseguenze del pestaggio ai danni del 25enne e le indagini

L'aggressione era avvenuto nella serata del 19 novembre 2023 in via Rismondo, nel quartiere Lorenteggio di Milano. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato le prime cure al 25enne, milanese, e si sono occupati del suo trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.

Là i medici gli hanno diagnosticato traumi alle costole, al viso e al setto nasale, oltre alla frattura di tre denti dell'arcata superiore per un totale di 30 giorni di prognosi. Stando a quanto ricostruito dalle analisi dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della zona e dalle dichiarazioni rilasciate da diversi testimoni, a colpire il 25enne sarebbero stati quattro ragazzi tutti di origine romena.

La vittima del pestaggio era intervenuta a difesa di una ragazza

Qualche minuto prima del pestaggio, il 25enne aveva visto un ragazzo colpire al volto la fidanzata per strada a Lorenteggio. Vedendo quella scena, aveva deciso di intervenire prendendo le difese della vittima e facendo allontanare quel giovane, che sarebbe il 17enne arrestato.

Poco dopo, il ragazzo sarebbe tornato in compagnia di tre amici: tutti e quattro hanno scaraventato il 25enne a terra e lo hanno colpito con calci e pugni in diverse parti del corpo, anche sul viso. Su disposizione della Procura di Milano e della Procura per i Minorenni, la polizia ha arrestato i quattro giovani (di 17, 19, 22 e 24 anni), due in carcere e due ai domiciliari, accusati di lesioni gravi e aggravate in concorso.