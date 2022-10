Il trattore si ribalta, muore schiacciato l’uomo alla guida Un uomo di 69 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre, a Ome (Brescia) dopo essere stato schiacciato dal trattore che guidava.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Altro incidente sul lavoro in Lombardia. Un uomo di 69 anni è morto nel pomeriggio di oggi, giovedì 27 ottobre, a Ome, in provincia di Brescia. Dalle prime informazioni l'uomo era alla guida di un trattore quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato: il lavoratore è rimasto schiacciato dal trattore.

I soccorsi sono stati lanciati verso le 15.30 nei pressi dell'orto botanico di Ome. Sul posto si sono precipitati i medici e paramedici ma nulla hanno potuto fare per salvare la vita all'uomo: non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Sul posto – come riporta Brescia Today – anche i vigili del fuoco che hanno liberato il corpo dal peso del trattore. Cosa sia successo ora è al vaglio dei carabinieri che dovranno ricostruire passaggio per passaggio della dinamica.