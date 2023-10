Il prete fa distribuire l’ostia per la Comunione a una chierichetta, i fedeli protestano: “Un orrore” I fedeli di Ossanesga, in provincia di Bergamo, hanno diffuso un video in cui il parroco fa distribuire l’ostia per la Comunione a una chierichetta durante la Messa. Ne è nata un’importante polemica.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sta scatenando un'enorme polemica la scelta del prete di Ossanesga, frazione di Valbrembo, in provincia di Bergamo, di far distribuire l'ostia per la Comunione a una bambina, impegnata come chierichetta, durante la Messa che si è tenuta alle 10.30 di domenica 22 ottobre. Alcuni fedeli hanno infatti protestato, arrivando a scrivere al Vescovo che si tratta di "un orrore liturgico".

Bimba distribuisce l'ostia durante la Messa

L'immagine è stata immortalata dalle videocamere degli smartphone di diversi fedeli che, radunati nella chiesa dei santi Vito, Modesto e Crescenzia, al momento della Comunione hanno visto la bambina impegnata a fare da chierichetta aiutare il prete a distribuire l'ostia.

Gli "invitati alla cena del Signore" – come vengono definiti durante la celebrazione – si sono, infatti, divisi in due file per "ricevere il corpo di cristo". E dal video si vede che da un lato c'era il prete a dispensare le ostie, dall'altro una bambina di circa 7 anni.

Scoppia la polemica fra i fedeli

La decisione di Don Eros Accorigi, presa probabilmente per velocizzare il momento della Comunione durante la celebrazione eucaristica, visto l'elevato numero di persone presenti, non è però piaciuta ai fedeli, che hanno diffuso il video sui social con parole di sdegno. Alcuni di loro hanno anche scritto al Vescovo definendo il comportamento del parroco un "orrore liturgico".

La disciplina ecclesiastica stabilisce infatti che "spetta al Sacerdote celebrante, eventualmente coadiuvato da altri Sacerdoti o dai Diaconi, distribuire la Comunione". Tuttavia è anche previsto che "soltanto laddove la necessità lo richieda, i ministri straordinari possono, a norma del diritto, aiutare il Sacerdote celebrante".

Secondo i fedeli, però, non si può ritenere una bambina un possibile "ministro straordinario", neanche se solitamente svolge le funzioni di chierichetta. Altri, invece, sostengono che nessuno possa essere più puro di una bambina e quindi adatto al ruolo.