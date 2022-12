Il pranzo di Natale 2022 al Cafè di Carlo Cracco in Galleria: cosa prevede il menu e quanto costa Il pranzo di Natale secondo la tradizione del Nord Italia, con incursioni e suggestioni di ogni genere: nel tempio milanese di Carlo Cracco il 25 dicembre si celebra con gusto e raffinatezza (a partire da 160 euro). Qui i prezzi e l’elenco delle portate previste in tavola.

Chi l'ha detto che il pranzo di Natale si debba per forza fare in casa? Per i buongustai e gli amanti del bello, è anzi l'occasione perfetta per concedersi sapori indimenticabili e atmosfere uniche in giro per la città. Come quella che si respira nel tempio di Carlo Cracco Cafè Cracco, must meneghino che ha casa proprio dentro la Galleria Vittorio Emanuele II: qui il ritrovo del 25 dicembre diventa la celebrazione del Natale, sì, ma anche della ricercatezza e della raffinatezza. Insomma, un'esperienza imperdibile (per milanesi doc e non solo) in prima fila nel salotto nobile di Milano, sotto le stelle del celebre chef e volto tv.

Quanto costa il pranzo di Natale da Cafè Cracco in Galleria

Il costo? Dai 160 euro in su, a seconda di ciò che viene ordinato dalla carta dei vini. Un prezzo superiore rispetto al normale menù degustazione di Cracco Cafè, che parte invece da 120 euro e offre 5 diverse portate (al ristorante, al contrario, da 220 a pranzo e da 330 a cena). Il pranzo di Natale si acquista online presso lo shop di Carlo Cracco, per un minimo di due e un massimo di sei persone, e non è rimborsabile. Unica eccezione, per le cancellazioni dovute a Covid e altri motivi di salute documentabili: in tal caso verrà emesso un voucher valido per un pranzo o una cena, pari al valore speso, usufruibile presso il Cafè di Carlo Cracco entro il 30 marzo del 2023.

Il menu natalizio ideato dallo chef Cracco

Ecco le portate previste in tavola dalla carta del locale di Carlo Cracco, una sinfonia di sapori tradizionali del Nord Italia (plin in brodo e panettone con zabaione in primis) arricchita di incursioni e suggestioni di ogni genere. Qui l'elenco completo:

