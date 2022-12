Il menù di Natale 2022 dei fratelli Cerea: quanto costa mangiare al ristorante Da Vittorio I fratelli Cerea propongono due differenti menù nel ristorante Da Vittorio alla Cantalupa a Brusaporto (Bergamo) e da DaV nel primo piano della Torre Isozaki nel quartiere CityLife a Milano.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Anche il rinomato ristorante Da Vittorio dei fratelli Cerea organizza il pranzo di Natale per i suoi affezionati clienti o per chi vuole trascorrere il 25 dicembre in una delle più eleganti e apprezzate location della ristorazione italiana. I fratelli Cerea offrono la possibilità di pranzare sia negli spazi della Cantalupa a Brusaporto, in provincia di Bergamo, che da DaV a Milano, nel primo piano della Torre Allianz.

Il pranzo di natale Da Vittorio alla Cantalupa

Il pranzo di Natale proposto dai fratelli Cerea nel ristorante Da Vittorio alla Cantalupa propone come antipasto uno stuzzicappetito, l'hummus di ceci con ricciola candita, insalata di olive taggiasche e limone e il baccalà con spuma di patate affumicate e le sue trippe.

Nei piatti fondi saranno proposti un risotto con vongole e lime, polvere di pomodoro, crema di burrata e caviale d’aringa e poi un raviolo di zucca con la sua riduzione e foie gras.

Come secondo sarà servita la tacchinella ripiena, cin patate, pancetta, cipolline e marroni. Mentre come dolci la sbrisolona al cioccolato con zabaione al mandarino e gelato alla crema, il panettone, il torrone e i cannoncini live.

Il menù da Dav a Milano

Nel punto vendita di Milano, sito al primo piano della Torre Allianz, il grattacielo progettato dall'architetto giapponese Arata Isozaki nel quartiere CityLife, i fratelli Cerea propongo un menù ancora diverso.

Da DaV si parte con una sfera di salmone e burrata agli agrumi con uova di salmone, l'ostrica con dressing al mandarino, scalogno e peperoncino e una capasanta cruda e crema di mela affumicata, uno scampo al vapore con maionese leggera.

Poi si continua con una tartare di manzo “vicciola” e pralinato di nocciole, bao al vapore con agnello sfilacciato e salsa ai 5 pepi del mondo, terrina di faraona, foie gras e porcini e quiche di porri, taleggio, coulis di tuorlo e tartufo nero.

Come primo piatto sarà servito un cannellone all’astice e salsa al pepe rosa e come secondo una tacchinella ripiena servita con purè di patate.

Si conclude con una kermesse di dolci composta da panettone, torrone, zabaione e cantucci.

Quando costa mangiare Da Vittorio

I due pranzi di Natale hanno due differenti prezzi. Da Vittorio alla Cantalupa a Brusaporto il menù prevede un prezzo di 240 euro a persona, vini e bevande inclusi. Ma lo champagne è escluso.

Non è, invece, noto il prezzo del menù di Natale da DaV a Milano, ma solitamente i prezzi del punto vendita di Milano non sono molto diversi da quelli della provincia di Bergamo.