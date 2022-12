Il menù di Natale de Il Luogo di Aimo e Nadia a Milano: quanto costa mangiare qui Un viaggio sensoriale tra i sapori tradizionali dell’Italia. Ecco quali saranno le portate previste a tavola per il cenone del 24 dicembre nello storico ristorante due stelle Michelin “Il Luogo di Aimo e Nadia” a Milano.

La cena di Natale fuori? Sì, ma come a casa. Come a ogni festività natalizia che si rispetti, la scelta è tra due opzioni: mangiare davanti al focolare, o concedersi il lusso di un menu fuori dall'ordinario? Si può avere tutto da Il Luogo di Aimo e Nadia, storico indirizzo meneghino in via Montecuccoli 6 che della cucina tradizionale fa da decenni la sua bandiera. Oggi alla guida del locale due stelle Michelin ci sono gli chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani, giovani e innovativi cuochi che portano avanti le idee dei fondatori Aimo e Nadia, da 60 anni cultori della materia prima e delle ricchezze del territorio italiano.

Quanto costa e cosa prevede il menu di Natale del ristorante stellato Il Luogo di Aimo e Nadia

Cosa bisogna aspettarsi sulla tavola di Natale de Il Luogo di Aimo e Nadia? Un menu italiano e contemporaneo, ricco di richiami e di storia. Il locale ha preparato infatti uno speciale cenone della viglia del 24 dicembre, composto da una decina di portate, dal costo di 350 euro a persona (bevande escluse): un viaggio tra i sapori dell'Italia intera, dall'Appennino della Garfagnana toscana al mare pugliese di Molfetta, dalle vette della Valtellina alle coste della Calabria. Tra grandi classici del locale e novità, ecco quali saranno le portate previste in tavola: