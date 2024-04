video suggerito

Chi era Aniello De Martino, l'agente della penitenziaria trovato morto a Milano: era scomparso da luglio È stato trovato morto in provincia di Milano, l'agente della polizia penitenziaria Aniello De Marino. L'uomo era scomparso l'8 luglio 2023 da Torino.

A cura di Ilaria Quattrone

È stato trovato morto in provincia di Milano, l'agente della polizia penitenziaria Aniello De Marino. L'uomo era scomparso l'8 luglio 2023 da Torino. Il suo cadavere è stato individuato nelle campagne tra Magenta e Corbetta. Il suo caso era stato trattato anche dal programmo televisivo Chi l'ha visto?, in onda su Rai Tre e condotto da Federica Sciarelli.

Originario della provincia di Salerno, il sessantenne era assistente capo coordinatore nel carcere di Torino. Dal giorno della sua sparizione, non ha mai risposto al telefono. Dopo che era stata presentata denuncia, le forze dell'ordine hanno avviato subito le ricerche. Era stata trovata la sua bicicletta, assicurata con un lucchetto lungo uno dei viali del Parco della Colletta. Per diverse settimane avevano perlustrato diverse zone di Torino, ma senza alcun successo.

Alcuni giorni fa, sotto un cavalcavia, un passante ha visto il cadavere in avanzato stato di decomposizione. Ha immediatamente allertato i carabinieri di Abbiategrasso. Poco distante dal corpo, sono stati ritrovati i documenti. Sarebbe stata anche trovata una corda. L'ipotesi più probabile è quella del suicidio. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe aver percorso a piedi una superstrada. Avrebbe scavalcato un guard rail e si sarebbe fatto largo fra piante e arbusti. Per il momento non è stata ancora trovata l'automobile.