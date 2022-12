Il menù di Capodanno da Cracco: quanto costa mangiare nel ristorante in Galleria a Milano Il menù di Capodanno proposto dallo chef Carlo Cracco parte da 500 euro, bevande escluse. Se si vuole anche la degustazione di vini bisogna aggiungere altre 150 euro.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Carlo Cracco non lascia mai soli i suoi affezionati clienti e, dopo il pranzo di Natale, ha ovviamente organizzato anche il cenone di capodanno, per aspettare il 2023. Certo, non si tratta proprio di un'occasione accessibile a tutti, visto che il prezzo parte da 500 euro, bevande escluse.

Il menù di Capodanno da Cracco

A prescindere dal prezzo, cosa prevede il menù di Capodanno nel ristorante in galleria Vittorio Emanuele a Milano? Sì parte con gli antipasti: insalata russa caramellata al tartufo bianco, ostrica “Vert” alla brace con mela cotogna, bernese alla curcuma e yuzu e coda d’astice a vapore, kiwi, avocado e coriandolo.

Come primo lo chef propone morbido (risotto) allo zafferano condito con caviale e oro e riso mantecato all’aringa, cavolo rapa e cioccolato amaro. Mentre come secondo cappone farcito in insalata, melagrana e mascarpone e salmerino delle Alpi in crosta di sfoglia, tartufo nero e bietole.

Leggi anche A Milano si potrà sparare i botti a Capodanno: così il tribunale ha annullato le ordinanze del Comune

Si conclude il pasto con una crema leggera alla vaniglia, marroni canditi e cioccolato, oltre a un vassoio di piccola pasticceria.

Quanto costa il cenone

Il cenone proposto da Cracco nel suo ristorante ha un prezzo base di 500 euro, bevande escluse. Oltre a una bottiglia di vino, selezionata dalla sua cantina, bisognerà quindi aggiungere l'acqua e lo spumante (o champagne) per il brindisi di mezzanotte.

Altrimenti è possibile acquistare la degustazioni di vini abbinati dal sommelier per ulteriori 150 euro, arrivando a un prezzo totale di 650 euro. E chissà se a quel punto almeno l'acqua è inclusa.