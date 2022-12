Il menù di Capodanno da 550 euro: cosa prepara lo chef Antonio Guida per il ristorante Seta Lo chef con due stelle Michelin Antonio Guida propone per il ristorante Seta di Milano un menù di Capodanno da 550 euro. Nove portate all’insegna del tartufo e della tradizione (bevande escluse).

A cura di Enrico Spaccini

Lo chef Antonio Guida

Nove portate per un menù ricco di tartufo e di tradizione. È quello che i clienti si troveranno davanti l'ultima sera dell'anno se sceglieranno di sedersi a uno dei tavoli del ristorante due stelle Michelin Seta al Mandarin Oriental Milan. I piatti sono stati ideati e creati dall'executive chef Antonio Guida, ma per gustarli non basteranno 550 euro a persona, visto che nel prezzo non sono incluse le bevande (a parte un calice di champagne di benvenuto).

Tartufo, il protagonista della serata

Il banchetto viene aperto da un antipasto di caviale, servito con patate allo scalogno e salsa allo champagne. Subito dopo si passa allo scampo in tempura verde con pompelmo alla soia, acciughe demi-sel e salsa di peperone all'arancia.

Anche i primi sono due: un risotto all'anice stellato, polvere di cavolo e tartufo bianco, e i tortellini con passatelli, fegato grasso, tartufo nero e brodo di pernice. Infine, lo chef Guida offre il morone con baccalà mantecato al tartufo nero, salsa alla shiso e ostriche, e il germano con crema di cipolla fondente, zucca e chartreuse di verza.

Lo zampone e i dolci

Anche se ci si trova in un ristorante stellato, lo zampone non può mancare. Pietanza che sta alla base dei festeggiamenti di Capodanno, viene servita con salsa bernese alla grappa e, ovviamente, un piatto di lenticchie. Per quanto riguarda i dolci, invece, la selezione è ampia: c'è la mela sfogliata con chantilly al pepe rosa, ma anche il gelato al caprino e salsa di litchi e melograno.

La serata si conclude con champagne e, per chi ha ancora voglia di tradizione, panettone e pandoro con crema al mascarpone.