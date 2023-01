Uno sconosciuto lo abbraccia per gli auguri di Capodanno: sparito l’orologio da 40mila euro L’orologio Jaeger Le Cout appartenuto al 58enne italiano derubato valeva 40mila euro. Il furto fuori da un locale di via Manzoni a Milano, durante la notte di Capodanno.

Cinque, quattro, tre, due, uno… e nella sala partono baci e abbracci per augurarsi buon anno nuovo. È la mezzanotte di Capodanno fuori da un locale alla moda di via Manzoni, pieno centro nobile di Milano. Nonché lo scenario di un furto da decine di migliaia di euro, avvenuto grazie a un abile escamotage.

Il selfie di Capodanno e l'orologio sfilato durante la foto

Il punto di vista è quello della vittima, un uomo di 58 anni che dopo la mezzanotte del 1 gennaio 2023 si trova in strada per prendere una boccata d'aria. È in quel momento che viene avvicinato da un giovane dell'Est che lo avrebbe abbracciato per gli auguri e gli avrebbe chiesto "un selfie di Capodanno". Richiesta a cui l'uomo non si sottrae: sorriso per la telecamera, braccia strette intorno alla vita e tanti saluti. Un momento di gioia presto interrotto nel peggiore dei modi.

Il valore dell'orologio è di 40mila euro

Il 58enne, infatti, dopo qualche ora si accorge della sparizione dell'orologio che aveva al polso: un preziosissimo modello Jaeger Le Cout che vale ben 40 mila euro. Scatta immediata la denuncia alle autorità, alle quali l'uomo racconta di quell‘incontro sospetto: l'abbraccio, la fotografia insieme e poi la sparizione improvvisa del ragazzo. Adesso tocca alla polizia, certo ormai abituata a questo genere di reato: solo pochi mesi fa, a ottobre, la notizia di una vera e propria banda addestrata a sfilare Rolex e altri orologi di lusso (pezzi il cui valore arriva fino ai 200mila euro). Il colpo più efficace? Non si contano i casi di orologi da decine di migliaia di euro strappati ai legittimi proprietari, ma uno su tutti resta il bottino più ricco per i ladri in azione a Milano: un Richard Mille da 700mila euro scippato a un 60enne italiano, mentre passeggiava in corso Venezia.