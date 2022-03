Guida contromano in centro a Milano e poi picchia i poliziotti: arrestato un ragazzo di 27 anni Stava guidando contromano e a fari spenti in centro a Milano. Un ragazzo di 27 anni è stato fermato dalla polizia all’angolo tra via Moscova e via Solferino: ha aggredito gli agenti ed è stato arrestato.

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato la scorsa notte dalla polizia a Milano. È accaduto nel centro della città, tra via Moscova e via Solferino. Il giovane, secondo quanto ricostruito, aveva imboccato via Solferino contromano, percorrendola per giunta a fari spenti. All'angolo con via Moscova, a poche centinaia di metri sia dalla Questura sia dalla caserma del Comando provinciale dei carabinieri, una volante della polizia ha notato l'auto e ha imposto al guidatore di fermarsi.

Il ragazzo, stando a quanto riferito, inizialmente non ha rispettato l'alt e ha cercato di allontanarsi. Poi, una volta bloccato dalla polizia, ha aggredito gli agenti colpendoli con calci e pugni. A quel punto il 27enne è stato bloccato e portato dagli agenti nella vicina questura di via Fatebenefratelli: dopo gli accertamenti del caso il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Non è chiaro se la notte di follia del ragazzo sia stata in qualche modo favorita dall'assunzione di sostanze stupefacenti o dall'abuso di alcolici.

L'altra sera nella zona di via Moscova c'è stata una rapina

Si tratta del secondo episodio di cronaca in pochi giorni nella zona di via Moscova. L'altra sera in via San Marco una coppia di imprenditori era stata rapinata da due uomini sulla rampa di un autosilo. Uno dei due malviventi si è fatto consegnare da un uomo un costoso orologio da circa 230mila euro ed è poi fuggito a bordo dello scooter guidato dal complice, non prima di esplodere un colpo di pistola in aria per allontanare alcuni passanti che stavano intervenendo a causa del trambusto. Gli accertamenti hanno poi rivelato che si trattava probabilmente di una pistola a salve, in quanto non sono stati trovati bossoli.