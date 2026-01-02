Gli rubano l’anello di fidanzamento a Milano: i poliziotti lo recuperano e lui fa la proposta all’ufficio denunce

L’insolita proposta di matrimonio è avvenuta nell’ufficio denunce della stazione di Milano Centrale. Gli agenti avevano appena recuperato il bagaglio dove era custodito l’anello di fidanzamento.

Gli avevano rubato un trolley sui binari della stazione Centrale di Milano. Dentro la valigia del passeggero, oltre ai beni personali, c'era però anche qualcosa di più: un anello di fidanzamento, preziosissimo gioiello di famiglia tramandato tra le generazioni e portato in viaggio proprio per essere donato alla promessa sposa.

Per questo un 28enne, turista straniero di passaggio a Milano in direzione Verona, non ha saputo contenere la propria gioia una volta che i poliziotti hanno recuperato il bagaglio trafugato. Il giovane ha pensato così di improvvisare la proposta di matrimonio presso l’ufficio denunce della Polizia di Stato nella Stazione di Milano Centrale, trasformando un evento criminoso in un momento di grande emozione.

Il fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 29 dicembre, quando il 28enne ha allertato una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine che stava effettuando servizio in stazione Centrale a Milano. A loro il turista ha denunciato il furto della sua valigia e dello zaino mentre era in attesa di prendere un treno diretto a Verona, dove aveva intenzione di formulare la proposta di matrimonio alla fidanzata sul balcone di Giulietta, mettendosi in ginocchio e consegnandole l’anello di famiglia come pegno del suo amore eterno.

Grazie a un sistema GPS presente nello zaino, i poliziotti della Polizia Ferroviaria hanno quindi in breve tempo rintracciato l’autore del furto, che in quel momento stava consumando una bevanda all’interno di un bar in via dei Transiti. All’interno del trolley, fortunatamente, era ancora presente l’anello, che è stato quindi recuperato e riconsegnato al legittimo proprietario all’interno degli uffici della Polizia di Stato.

Proprio nel corso della restituzione, l’episodio ha assunto un significato particolarmente simbolico. Il giovane viaggiatore, per festeggiare l'insperato ritrovamento, si è infatti chinato e, con l'anello tra le mani, ha improvvisato la proposta di matrimonio alla compagna proprio all'interno dell’ufficio denunce della Polizia di Stato nella Stazione di Milano Centrale, davanti agli applausi e ai sorrisi commossi degli agenti. L’autore del furto, un cittadino algerino di 35 anni irregolare sul territorio nazionale, è stato invece denunciato per il reato di ricettazione.