Una donna di 60 anni è precipitata da una casa in ristrutturare mentre era impegnata in un sopralluogo. É successo in un cantiere di Giussano, in provincia di Monza e Brianza, questa mattina venerdì 12 marzo: la donna è ora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Stando alle primissime informazioni, la 60enne, l'architetto che sta eseguendo i lavoro di ristrutturazione, è rimasta gravemente ferita precipitando da qualche metri su alcune scale di cemento. La 60enne forse avrebbe messo il piede su una copertura provvisoria che, cedendo, l'ha fatta cadere.

Trasportata in elicottero in codice rosso al Niguarda

Immediatamente è scattata la macchina dei soccorsi. Sul posto oltre ai paramedici di un'ambulanza, è arrivato anche un medico in elisoccorso. Le condizioni dell'architetto sono apparse fin da subito gravi: la donna a causa della caduta ha riportato un profondo trauma cranico tanto da richiedere il trasporto in elicottero in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. Qui le sue condizioni sono ancora gravi: la donna sarebbe in coma. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e anche i carabinieri, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Un operaio cade da una scala in un cantiere di Milano

Solo poche settimana fa un operaio di 62 anni era caduto da una scala alta due metri e mezzo. L'uomo, un cittadino italiano di professione operaio, secondo quanto riferito dalla polizia a Fanpage.it stava lavorando all'interno di uno dei cantieri edili attivi all'ospedale pediatrico Buzzi che si trova in via Castelvetro, in zona Bullona a Milano, quando è successo l'incidente. Stava salendo su una scala probabilmente per raggiungere la sommità di un container quando, per cause da accertare, ha perso l'equilibrio precipitando al suolo. Anche in questo caso è stato tempestivo il trasferimento in ospedale.